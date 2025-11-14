Defensa colombiano renunciaría a su equipo para firmar con Boca Jrs

El defensor colombiano Jhojan Romaña estaría muy cerca de dar un giro importante en su carrera deportiva. El zaguero de 27 años, actualmente en San Lorenzo de Almagro, analiza la posibilidad de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors ante el creciente interés del club argentino.

Romaña, quien llegó a San Lorenzo en 2024, se ha consolidado como uno de los mejores centrales del fútbol argentino, siendo clave en varias jornadas y destacándose por su regularidad. Sin embargo, su continuidad en el Ciclón está en duda por una situación extradeportiva que lo tiene inconforme.

Según informó el periodista Leandro Alves, el colombiano le habría dado un ultimátum a San Lorenzo debido a una deuda salarial que el club aún no le ha pagado. El defensor habría advertido que, si no recibe el dinero pendiente en los próximos días, se declarará “agente libre”.

La crisis institucional de San Lorenzo complica aún más el panorama. El presidente Marcelo Moretti es fuertemente cuestionado por la hinchada por el declive deportivo y administrativo del club, que incluso estaría al borde de la quiebra.