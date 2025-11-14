Actualizado:
Defensa colombiano renunciaría a su equipo para firmar con Boca Jrs
Desde hace varias semanas el 'cafetero' es seguido por el Xeneize y Gremio de Porto Alegre.
El defensor colombiano Jhojan Romaña estaría muy cerca de dar un giro importante en su carrera deportiva. El zaguero de 27 años, actualmente en San Lorenzo de Almagro, analiza la posibilidad de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors ante el creciente interés del club argentino.
Romaña, quien llegó a San Lorenzo en 2024, se ha consolidado como uno de los mejores centrales del fútbol argentino, siendo clave en varias jornadas y destacándose por su regularidad. Sin embargo, su continuidad en el Ciclón está en duda por una situación extradeportiva que lo tiene inconforme.
Según informó el periodista Leandro Alves, el colombiano le habría dado un ultimátum a San Lorenzo debido a una deuda salarial que el club aún no le ha pagado. El defensor habría advertido que, si no recibe el dinero pendiente en los próximos días, se declarará “agente libre”.
La crisis institucional de San Lorenzo complica aún más el panorama. El presidente Marcelo Moretti es fuertemente cuestionado por la hinchada por el declive deportivo y administrativo del club, que incluso estaría al borde de la quiebra.
Jhojan Romañan podría llegar a Boca Juniors o a San Lorenzo
Este contexto abre una oportunidad para Boca Juniors, que desde hace varias semanas tiene a Romaña en carpeta como posible refuerzo para la próxima temporada, en la que disputará la Copa Libertadores y busca reforzar su defensa.
No obstante, Boca no sería el único interesado en el central colombiano. Gremio de Porto Alegre también sigue de cerca su situación y podría entrar en la puja si el jugador queda libre.
La trayectoria de Jhojan Romaña
Romaña, formado parcialmente en Colombia, ha hecho casi toda su carrera en el exterior. Tras solo dos partidos con Independiente Medellín en 2016, pasó por Guaraní, Austin FC de la MLS, Olimpia de Paraguay y recientemente San Lorenzo.
En los próximos días se podría definir el futuro del defensor, quien evalúa sus opciones mientras espera que el club argentino cumpla con lo pactado. Su decisión final podría involucrar a dos gigantes suramericanos.
