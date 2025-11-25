Duván Vergara figura en Racing: "Le dije Gustavo méteme, voy a entrar"

Duván entró y arregló el partido

Vergara no ha tenido el mejor paso por Racing, si bien ha anotado y asistido varias veces nunca logró recuperar el nivel que venía mostrando en la Liga BetPlay, sin embargo, es un jugador con el que Costas cuenta y suele ser un cambio habitual si está disponible. Pues en el partido de ayer fue el mismo colombiano el que decidió entrar tras el segundo de River y si que influyó en la remontada.

"Cuando hizo el gol Juanfer, se me erizó la piel, fuego. Yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Me puse la camiseta, las canilleras y le dije 'Gustavo méteme que voy a entrar'. Él no me llamó. Me fue bien", dijo el colombiano después del partido.

Más allá del curioso momento el extremo fue realmente importante en el cambio de actitud del equipo, aportó velocidad, regate pero sobre todo y más importante aportó actitud, cosa que Racing necesitaba en ese momento. Ayudó a generar el primero después de un gran pase filtrado y participó en la creación de la jugada inicial del tercero, además pese a haber jugado solo poco menos de 30 minutos tuvo una de las calificaciones más altas de su equipo.

Este podría ser el punto de inflexión que Duván tanto necesitaba desde su llegada al futbol argentino, un jugador con mucha técnica y calidad que en su paso por el FPC pidió selección a gritos pero nunca le llegó la oportunidad.