Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 08:33
Duván Vergara figura en Racing: "Le dije Gustavo méteme, voy a entrar"
Racing se impuso 3-2 sobre River y lo eliminó en Argentina.
En el partido más entretenido de los octavos de final de la Liga Argentina el equipo dirigido por Gustavo Costas logró una impresionante remontada y eliminó al River Plate de Juanfer poniéndolos a depender de Boca o Argentinos para jugar Libertadores el próximo año. Más allá del gran gol del 10 del millonario, el colombiano que se está quedando con los reflectores es Duván Vergara, el extremo ex América de Cali que con el partido 1-2 entró y fue clave para la victoria de su equipo.
Duván entró y arregló el partido
Vergara no ha tenido el mejor paso por Racing, si bien ha anotado y asistido varias veces nunca logró recuperar el nivel que venía mostrando en la Liga BetPlay, sin embargo, es un jugador con el que Costas cuenta y suele ser un cambio habitual si está disponible. Pues en el partido de ayer fue el mismo colombiano el que decidió entrar tras el segundo de River y si que influyó en la remontada.
"Cuando hizo el gol Juanfer, se me erizó la piel, fuego. Yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Me puse la camiseta, las canilleras y le dije 'Gustavo méteme que voy a entrar'. Él no me llamó. Me fue bien", dijo el colombiano después del partido.
Más allá del curioso momento el extremo fue realmente importante en el cambio de actitud del equipo, aportó velocidad, regate pero sobre todo y más importante aportó actitud, cosa que Racing necesitaba en ese momento. Ayudó a generar el primero después de un gran pase filtrado y participó en la creación de la jugada inicial del tercero, además pese a haber jugado solo poco menos de 30 minutos tuvo una de las calificaciones más altas de su equipo.
Este podría ser el punto de inflexión que Duván tanto necesitaba desde su llegada al futbol argentino, un jugador con mucha técnica y calidad que en su paso por el FPC pidió selección a gritos pero nunca le llegó la oportunidad.
River, Gallardo y Juanfer en crisis
El resultado no sorprende, pero la fanaticada del millonario se alcanzó a ilusionar con ver a su equipo en la siguiente ronda, un equipo que desde que volvió Marcelo Gallardo nunca volvió a encontrarse, una eliminación vergonzosa en Libertadores, una racha larguísima sin ganar en Liga y ahora la posibilidad de no clasificar al torneo más importante del continente... o peor, dependiendo de su máximo rival, Boca Juniors.
La situación de los hinchas de River no podría ser peor, apoyar a su máximo rival a que sea campeón, no confiar en el mejor entrenador de su historia y ver como su mejor jugador solo juega media hora porque el equipo prefiere jugar en transiciones que en tenencia, cosa que nunca había pasado en el conjunto de Buenos Aires.
Fuente
Antena 2