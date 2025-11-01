Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 12:50
Aldosivi vs Independiente: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Aldosivi se enfrenta a Independiente, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Aldosivi se enfrenta a Independiente por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 01 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Aldosivi vs Independiente: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2