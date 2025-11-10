Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 19:20
Argentinos Juniors vs Belgrano: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Belgrano, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Belgrano por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 10 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Argentinos Juniors vs Belgrano: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2