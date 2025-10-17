Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 19:20
Argentinos Juniors vs Newell's Old Boys: partido en vivo por la fecha 13 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Newell's Old Boys, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Newell's Old Boys por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 17 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Argentinos Juniors vs Newell's Old Boys: número de goles marcados y partidos jugados
Antena 2