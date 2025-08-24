Cargando contenido

Argentinos vs Racing
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 14:20

Argentinos Juniors vs Racing: partido en vivo por la fecha 6 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Argentinos Juniors se enfrenta a Racing, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Argentinos Juniors se enfrenta a Racing por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 24 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Argentinos Juniors vs Racing: número de goles marcados y partidos jugados

