Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 14:20
Argentinos Juniors vs Racing: partido en vivo por la fecha 6 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Racing, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Racing por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 24 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Argentinos Juniors vs Racing: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2