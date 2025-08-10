Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 18:00
Argentinos Juniors vs Unión de Santa Fe: partido en vivo por la fecha 4 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Unión de Santa Fe, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Argentinos Juniors se enfrenta a Unión de Santa Fe por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 10 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Argentinos Juniors vs Unión de Santa Fe: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2