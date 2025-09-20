Cargando contenido

Atl. Tucumán vs River
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 19:20

Atlético Tucumán vs River Plate: partido en vivo por la fecha 9 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Atlético Tucumán se enfrenta a River Plate por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 20 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Atlético Tucumán vs River Plate: número de goles marcados y partidos jugados

Atlético Tucumán

Atlético Tucumán

River Plate

River Plate

Liga Argentina

