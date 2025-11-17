Cargando contenido

Barracas vs Huracán
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 15:00

Barracas Central vs Huracán: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Barracas Central se enfrenta a Huracán, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Barracas Central se enfrenta a Huracán por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 17 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Barracas Central vs Huracán: número de goles marcados y partidos jugados

