Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 16:30
Boca Juniors vs Argentinos Juniors: partido en vivo por la fecha 2nd Phase - Quarter-finals de Liga Profesional de Fútbol 2025
Boca Juniors se enfrenta a Argentinos Juniors, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Boca Juniors se enfrenta a Argentinos Juniors por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 30 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Boca Juniors vs Argentinos Juniors: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2