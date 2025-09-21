Cargando contenido

Boca vs Córdoba SdE
Liga Profesional de Fútbol 2025
Jue, 18/09/2025 - 19:20

Boca Juniors vs Córdoba SdE: partido en vivo por la fecha 9 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Boca Juniors se enfrenta a Córdoba SdE, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Boca Juniors se enfrenta a Córdoba SdE por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 21 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Boca Juniors vs Córdoba SdE: número de goles marcados y partidos jugados

Boca Juniors

Córdoba SdE

Liga Argentina

