Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 18:00
Boca Juniors vs Talleres de Córdoba: partido en vivo por la fecha 2nd Phase - 8th Finals de Liga Profesional de Fútbol 2025
Boca Juniors se enfrenta a Talleres de Córdoba, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Boca Juniors se enfrenta a Talleres de Córdoba por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 23 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Boca Juniors vs Talleres de Córdoba: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2