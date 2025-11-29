Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Córdoba SdE vs Estudiantes
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 19:30

Córdoba SdE vs Estudiantes de La Plata: partido en vivo por la fecha 2nd Phase - Quarter-finals de Liga Profesional de Fútbol 2025

Córdoba SdE se enfrenta a Estudiantes de La Plata, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Córdoba SdE se enfrenta a Estudiantes de La Plata por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 29 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Córdoba SdE vs Estudiantes de La Plata: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Córdoba SdE

Imagen
Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido