Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 20:00
Córdoba SdE vs San Lorenzo: partido en vivo por la fecha 2nd Phase - 8th Finals de Liga Profesional de Fútbol 2025
Córdoba SdE se enfrenta a San Lorenzo, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Córdoba SdE se enfrenta a San Lorenzo por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 22 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Córdoba SdE vs San Lorenzo: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2