Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 14:50
Defensa y Justicia vs Huracán: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Defensa y Justicia se enfrenta a Huracán, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Defensa y Justicia se enfrenta a Huracán por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 03 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Defensa y Justicia vs Huracán: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2