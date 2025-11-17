Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Def y Justicia vs Independiente
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 15:00

Defensa y Justicia vs Independiente: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Defensa y Justicia se enfrenta a Independiente, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Defensa y Justicia se enfrenta a Independiente por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 17 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Defensa y Justicia vs Independiente: número de goles marcados y partidos jugados

Defensa y Justicia

Defensa y Justicia

Independiente

Liga Argentina

