Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 17:00
Defensa y Justicia vs Riestra: partido en vivo por la fecha 4 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Defensa y Justicia se enfrenta a Riestra, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Defensa y Justicia se enfrenta a Riestra por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 11 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Defensa y Justicia vs Riestra: número de goles marcados y partidos jugados
