Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Estudiantes vs Barracas
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 14:30

Estudiantes de La Plata vs Barracas Central: partido en vivo por la fecha 11 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Barracas Central, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Barracas Central por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 05 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Estudiantes de La Plata vs Barracas Central: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Imagen
Barracas Central

Barracas Central

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido