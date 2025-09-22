Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Estudiantes vs Def y Justicia
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 17:00

Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia: partido en vivo por la fecha 9 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Defensa y Justicia, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Defensa y Justicia por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 22 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Imagen
Defensa y Justicia

Defensa y Justicia

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido