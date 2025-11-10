Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
GELP vs Vélez
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 15:00

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Vélez Sarsfield: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrenta a Vélez Sarsfield, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrenta a Vélez Sarsfield por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 10 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Vélez Sarsfield: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Vélez Sarsfield

Liga Argentina

