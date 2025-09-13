Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 12:30
Godoy Cruz vs Barracas Central: partido en vivo por la fecha 8 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Godoy Cruz se enfrenta a Barracas Central, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Godoy Cruz se enfrenta a Barracas Central por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 13 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Godoy Cruz vs Barracas Central: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2