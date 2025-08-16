Cargando contenido

Huracán vs Argentinos
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 14:20

Huracán vs Argentinos Juniors: partido en vivo por la fecha 5 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Huracán se enfrenta a Argentinos Juniors, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Huracán se enfrenta a Argentinos Juniors por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 16 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Huracán vs Argentinos Juniors: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

Huracán

Argentinos Juniors

Liga Argentina

