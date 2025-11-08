Cargando contenido

Huracán vs Newell's
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 17:20

Huracán vs Newell's Old Boys: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Huracán se enfrenta a Newell's Old Boys, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Huracán se enfrenta a Newell's Old Boys por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 08 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Huracán vs Newell's Old Boys: número de goles marcados y partidos jugados

Huracán

Newell's Old Boys

Liga Argentina

