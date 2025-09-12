Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 17:00
Huracán vs Vélez Sarsfield: partido en vivo por la fecha 8 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Huracán se enfrenta a Vélez Sarsfield, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Huracán se enfrenta a Vélez Sarsfield por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 12 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Huracán vs Vélez Sarsfield: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2