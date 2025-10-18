Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 13:50
Independiente vs Banfield: partido en vivo por la fecha 13 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Independiente se enfrenta a Banfield, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Independiente se enfrenta a Banfield por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 18 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Independiente vs Banfield: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2