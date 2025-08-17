Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 18:30
Independiente vs Boca Juniors: partido en vivo por la fecha 5 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Independiente se enfrenta a Boca Juniors, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Independiente se enfrenta a Boca Juniors por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 17 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Independiente vs Boca Juniors: número de goles marcados y partidos jugados
