Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Independiente vs Godoy Cruz
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 14:50

Independiente vs Godoy Cruz: partido en vivo por la fecha 12 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Independiente se enfrenta a Godoy Cruz, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Independiente se enfrenta a Godoy Cruz por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 12 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Independiente vs Godoy Cruz: número de goles marcados y partidos jugados

