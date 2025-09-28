Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 17:30
Independiente vs Huracán: partido en vivo por la fecha 10 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Independiente se enfrenta a Huracán, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Independiente se enfrenta a Huracán por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 28 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Independiente vs Huracán: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2