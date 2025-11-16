Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 15:00
Instituto vs Talleres de Córdoba: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Instituto se enfrenta a Talleres de Córdoba por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 16 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Instituto vs Talleres de Córdoba: número de goles marcados y partidos jugados
