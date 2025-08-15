Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 17:00
Instituto vs Unión de Santa Fe: partido en vivo por la fecha 5 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Instituto se enfrenta a Unión de Santa Fe, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Instituto se enfrenta a Unión de Santa Fe por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 15 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Instituto vs Unión de Santa Fe: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2