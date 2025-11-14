Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Lanús vs Atl. Tucumán
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 18:10

Lanús vs Atlético Tucumán: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Lanús se enfrenta a Atlético Tucumán, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Lanús se enfrenta a Atlético Tucumán por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 14 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Lanús vs Atlético Tucumán: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Lanús

Lanús

Imagen
Atlético Tucumán

Atlético Tucumán

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido