Lanús vs River
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 21:30

Lanús vs River Plate: partido en vivo por la fecha 6 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Lanús se enfrenta a River Plate, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Lanús se enfrenta a River Plate por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 25 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Alineaciones de Lanús y River Plate

Las jugadas más destacadas las puede ver con las Áreas de Acción

Lo mejor del partido analízalo con el mapa de calor

Lanús vs River Plate: número de goles marcados y partidos jugados

Lanús

Lanús

Imagen
River Plate

River Plate

Liga Argentina

