Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Newell's vs Barracas
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 17:00

Newell's Old Boys vs Barracas Central: partido en vivo por la fecha 7 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Barracas Central, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Barracas Central por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 29 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Newell's Old Boys vs Barracas Central: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

Liga Argentina

