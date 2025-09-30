Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Newell's vs Estudiantes
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 17:00

Newell's Old Boys vs Estudiantes de La Plata: partido en vivo por la fecha 10 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Estudiantes de La Plata, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Estudiantes de La Plata por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 30 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Newell's Old Boys vs Estudiantes de La Plata: número de goles marcados y partidos jugados

