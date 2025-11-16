Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Newell's vs Racing
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 18:20

Newell's Old Boys vs Racing: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Racing, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Racing por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 16 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Newell's Old Boys vs Racing: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Newell's Old Boys

Imagen
Racing club

Racing

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido