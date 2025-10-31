Cargando contenido

Newell's vs Unión
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 19:20

Newell's Old Boys vs Unión de Santa Fe: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Newell's Old Boys se enfrenta a Unión de Santa Fe por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 31 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Newell's Old Boys vs Unión de Santa Fe: número de goles marcados y partidos jugados

