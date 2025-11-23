Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Rosario vs Estudiantes
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 15:30

Rosario Central vs Estudiantes de La Plata: partido en vivo por la fecha 2nd Phase - 8th Finals de Liga Profesional de Fútbol 2025

Rosario Central se enfrenta a Estudiantes de La Plata, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Rosario Central se enfrenta a Estudiantes de La Plata por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 23 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Rosario Central vs Estudiantes de La Plata: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Rosario Central

Rosario Central

Imagen
Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido