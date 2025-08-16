Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 16:30
Rosario Central vs Riestra: partido en vivo por la fecha 5 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Rosario Central se enfrenta a Riestra, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Rosario Central se enfrenta a Riestra por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 16 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Rosario Central vs Riestra: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2