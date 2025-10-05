Cargando contenido

Rosario vs River
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 19:20

Rosario Central vs River Plate: partido en vivo por la fecha 11 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Rosario Central se enfrenta a River Plate, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Rosario Central se enfrenta a River Plate por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 05 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Rosario Central vs River Plate: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

Rosario Central

Rosario Central

River Plate

River Plate

Liga Argentina

