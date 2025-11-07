Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 19:00
Rosario Central vs San Lorenzo: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Rosario Central se enfrenta a San Lorenzo, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Rosario Central se enfrenta a San Lorenzo por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 07 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Rosario Central vs San Lorenzo: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2