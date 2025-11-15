Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 17:20
San Lorenzo vs Sarmiento: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol 2025
San Lorenzo se enfrenta a Sarmiento, en Liga Profesional de Fútbol 2025
San Lorenzo se enfrenta a Sarmiento por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 15 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
San Lorenzo vs Sarmiento: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2