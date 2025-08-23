Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
San Martín SJ vs GELP
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 18:00

San Martín SJ vs Gimnasia y Esgrima de La Plata: partido en vivo por la fecha 6 de Liga Profesional de Fútbol 2025

San Martín SJ se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Liga Profesional de Fútbol 2025

San Martín SJ se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de La Plata por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 23 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

San Martín SJ vs Gimnasia y Esgrima de La Plata: número de goles marcados y partidos jugados

