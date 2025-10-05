Cargando contenido

Talleres vs Belgrano
Liga Profesional de Fútbol 2025
Jue, 02/10/2025 - 14:50

Talleres de Córdoba vs Belgrano: partido en vivo por la fecha 11 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Talleres de Córdoba se enfrenta a Belgrano, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Talleres de Córdoba se enfrenta a Belgrano por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 05 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Talleres de Córdoba vs Belgrano: número de goles marcados y partidos jugados

