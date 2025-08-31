Cargando contenido

Talleres vs Riestra
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 14:50

Talleres de Córdoba vs Riestra: partido en vivo por la fecha 7 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Talleres de Córdoba se enfrenta a Riestra, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Talleres de Córdoba se enfrenta a Riestra por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 31 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Talleres de Córdoba vs Riestra: número de goles marcados y partidos jugados

