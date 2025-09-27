Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 19:20
Talleres de Córdoba vs Sarmiento: partido en vivo por la fecha 10 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Talleres de Córdoba se enfrenta a Sarmiento, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Talleres de Córdoba se enfrenta a Sarmiento por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Talleres de Córdoba vs Sarmiento: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2