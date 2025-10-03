Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 17:00
Tigre vs Defensa y Justicia: partido en vivo por la fecha 11 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Tigre se enfrenta a Defensa y Justicia, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Tigre se enfrenta a Defensa y Justicia por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 03 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Tigre vs Defensa y Justicia: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2