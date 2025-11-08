Cargando contenido

Unión vs Barracas
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 19:30

Unión de Santa Fe vs Barracas Central: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Unión de Santa Fe se enfrenta a Barracas Central, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Unión de Santa Fe se enfrenta a Barracas Central por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 08 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Unión de Santa Fe vs Barracas Central: número de goles marcados y partidos jugados

