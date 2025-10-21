Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 17:20
Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia: partido en vivo por la fecha 13 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Unión de Santa Fe se enfrenta a Defensa y Justicia, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Unión de Santa Fe se enfrenta a Defensa y Justicia por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 21 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2