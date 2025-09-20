Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Unión vs Independiente
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 14:50

Unión de Santa Fe vs Independiente: partido en vivo por la fecha 9 de Liga Profesional de Fútbol 2025

Unión de Santa Fe se enfrenta a Independiente, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Unión de Santa Fe se enfrenta a Independiente por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 20 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Unión de Santa Fe vs Independiente: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Unión de Santa Fe

Unión de Santa Fe

Imagen

Independiente

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido