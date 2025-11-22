Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Vélez vs Argentinos
Liga Profesional de Fútbol 2025
Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 18:00

Vélez Sarsfield vs Argentinos Juniors: partido en vivo por la fecha 2nd Phase - 8th Finals de Liga Profesional de Fútbol 2025

Vélez Sarsfield se enfrenta a Argentinos Juniors, en Liga Profesional de Fútbol 2025

Vélez Sarsfield se enfrenta a Argentinos Juniors por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 22 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Vélez Sarsfield vs Argentinos Juniors: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield

Imagen
Argentinos Juniors

Argentinos Juniors

Imagen

Liga Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido